Lazio Milinkovic-Savic: si lavora per colmare la distanza con lo United

La Lazio vuole 120 milioni per Milinkovic-Savic mentre il Manchester United ne offre 75. Si lavora per ridurre la forbice

A tener banco in casa Lazio è la trattativa con il Manchester United per la cessione di Sergej Milinkovic-Savic. L’operazione è strettamente collegata alla cessione di Paul Pogba al Real Madrid (o alla Juve). La prima richiesta di Lotito per il serbo (120 milioni) ha però gelato il Manchester, che è pronto a mettere sul piatto 75 milioni di euro.

La forbice è notevole, ma la sensazione è che possa essere colmata. Lotito comincia a guardarsi attorno. Come informa la Gazzetta dello Sport, per il centrocampo piacciono l’ungherese del Salisburgo Szoboszlai e il turco Yazici del Trabzonspor. Per la difesa, dopo l’austriaco Hinteregger (Augsburg) spunta pure il francese Nsoki del Psg.