Calciomercato Lazio, da Gaich a Pavoletti: tutti i nomi per l’attacco

Calciomercato Lazio, la lista attaccanti di Igli Tare diventa sempre più numerosa: tutti i nomi che piacciono ai biancocelesti

La Lazio cerca un attaccante. Secondo la ricostruzione di Gazzetta dello Sport, è spuntato un nuovo nome nella lista di Igli Tare: si tratta di Adolfo Gaich, attaccante argentino classe 1999 del San Lorenzo, avvistato a Roma nelle ultime ore. Ma la lista è lunga e ha un nome preferito: Andrea Petagna.

Petagna è in uscita dall’Atalanta proprietaria del cartellino, in questa stagione è stato in prestito con diritto di riscatto alla Spal: riscatto che gli estensi non dovrebbero esercitare. Infine, le alternative sono Cutrone del Milan e Pavoletti del Cagliari.