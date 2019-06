Calciomercato Lazio, incontro per Gaich: il San Lorenzo spara altissimo

Esclusiva Calcio News 24: questa mattina emissari della Lazio hanno incontrato l’agente dell’attaccante dell’under 20 argentina Adolfo Gaich, presente anche il giocatore

Come appreso in esclusiva da Calcio News 24, questa mattina uomini mercato della Lazio hanno incontrato a Roma l’attaccante del San Lorenzo de Almagro Adolfo Gaich e il suo procuratore Pablo Caro. Il giocatore si era messo in grande evidenza al mondiale e dopo l’eliminazione dell’albiceleste è rimasto in Europa per le vacanze e soprattutto per sondare possibili situazioni di mercato.

L’incontro era programmato già da una settimana per giovedì, poi è stato rimandato a sabato. L’esito dello stesso però non è stato positivo. Sempre secondo quanto raccolto in esclusiva da Calcio News 24, l’agente di Gaich, che nella trattativa funge anche da intermediario per il club di Buenos Aires ha comunicato alla Lazio che il San Lorenzo valuta il calciatore, che ha una clausola da 15 milioni, 10 milioni di euro per l’80% del cartellino, con il restante 20% dei diritti economici che rimarrebbero alla base sotto forma di percentuale su una futura rivendita, pratica molto comune in Sud America. Per la Lazio la richiesta è fuori mercato e il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare ha già fatto sapere che a queste cifre non se ne parla, ma si continuerà a trattare.

Gaich aveva dato disponibilità a trattare anche con il Bologna ma la richiesta, ovviamente, ha allontanato anche e soprattutto il club emiliano.