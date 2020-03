Calciomercato Lazio, Luiz Felipe piace al Barcellona. L’agente: «Un onore»

Calciomercato Lazio, Luiz Felipe piace al Barcellona. E il suo agente rilancia: «Un onore quando ti segue un club così»

Le ottime prestazioni della Lazio hanno attirato l’attenzione di grandi club come il Barcellona: per maggiori informazioni chiedere a Luiz Felipe, centrale classe 1997 che piace tanto ai blaugrana.

Nell’edizione odierna del Mundo Deportivo Stefano Castagna, agente del calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti:

«Se ti segue il Barcellona è un onore. Comunque il giocatore ha la testa sulla Lazio e sullo scudetto. Per ora nessuno ha parlato con me, ma molti club si stanno muovendo. Non mi stupisce l’interesse dei catalani».