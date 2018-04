Djordjevic, addio Lazio: contatti col Malaga – ESCLUSIVA

Arrivato nell’estate 2014 dal Nantes, Filip Djordjevic non ha trovato fortuna alla Lazio ed è pronto a ripartire: in scadenza di contratto a giugno, piace in Liga…

Strappato alla folta concorrenza nell’estate 2014, Filip Djordjevic è sbarcato alla Lazio a parametro zero tra grandi aspettative. L’attaccante serbo però non ha mantenuto le attese, anzi: undici reti in quattro stagioni in Serie A, zero presenze in questa annata. Fuori rosa, il classe 1987 è in scadenza di contratto ed è pronto per ripartire altrove…

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calcionews24.com, Filip Djordjevic potrebbe sbarcare in Liga: il Malaga ha avviato i contatti con il suo entourage per imbastire una trattativa. Al momento la distanza tra domanda ed offerta è ampia, con il lauto ingaggio dell’ex Nantes che potrebbe ostacolare il buon esito della trattativa, ma le parti restano in continuo contatto. Attesi aggiornamenti nelle prossime settimane…