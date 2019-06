Calciomercato Lazio: per la difesa l’obiettivo è il gigante Vavro

La Lazio è su Vavro, difensore classe ’96 del Copenaghen: un suo rigore eliminò l’Atalanta dall’Europa League

La Lazio ha messo nel mirino il gigante Denis Vavro. Centrale difensivo classe ’96 del Copenaghen, alto 1,93, fisico possente e simile a quello di Skriniar. Come racconta il Corriere dello Sport, nella stagione appena terminata ha collezionato cinquanta presenze tra campionato e coppe, mettendo in mostra tutto il proprio talento.

Per questo, il valore del suo cartellino si è alzato fino ai 10/12 milioni, ma c’è il serio rischio che per lui si scateni una vera e propria asta. Le squadre interessante non mancano: Sampdoria, Atalanta e Roma avrebbero già sondato il terreno per lui.