Calciomercato Lazio: piace Darmian per la fascia, le ultime

Matteo Darmian in uscita dal Manchester United: alla Lazio serve un esterno e potrebbe tentare l’affondo con gli inglesi

Dopo aver ufficializzato il rinnovo a Simone Inzaghi, la Lazio non perde tempo e fa una lista dei possibili rinforzi per la prossima stagione. Probabile restyling sulle fasce dove solo Lulic e Marusic sono sicuri della riconferma. Per questo motivo sta prendendo quota l’ipotesi Mattia Darmian.

Come riporta il Corriere dello Sport, il contratto in scadenza tra un anno potrebbe essere un alleato della Lazio che avrebbe il coltello dalla parte del manico: Darmian a un prezzo basso e ragionevole ora oppure a costo zero tra un anno. Primi contatti avviati con il Manchester United.