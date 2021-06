Politano Lazio, Sarri vorrebbe l’esterno ma il Napoli fa muro

Matteo Politano è uno dei grandi obiettivi della Lazio per il centrocampo ma il club azzurro fa muro. Le ultime

Matteo Politano non vivrà un’estate semplice. Escluso dalla lista dei convocati per Euro 2020 nonostante l’ottima stagione, a fargli alzare un po’ il morale arrivano le richieste di mercato. Il giocatore piace alla Lazio ma anche alla Fiorentina anche se il suo futuro sembra essere segnato.

Come rivela il Corriere dello Sport, Spalletti apprezza molto il giocatore, che conosce bene. Possibile, dunque, che non si muova da Napoli anche il prossimo anno. In tal caso la Lazio dovrà virare su altri profili.