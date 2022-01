Calciomercato Lazio, si guarda in casa Verona: gli obiettivi di Tare

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo aver ceduto Vavro al Copenaghen, la Lazio è tornata alla carica per Casale. Contatti continui tra le parti: le ultime sul calciomercato

Salutato Vavro la Lazio alza il pressing per Nicolò Casale. Il difensore del Verona è l’obiettivo numero uno per il calciomercato invernale dei biancocelesti.

Secondo La Gazzetta dello Sport continuano ad essere frequenti i contatti tra i due club, che stanno discutendo anche degli attaccanti Kalinic e Lasagna, con uno dei due che potrebbe finire in biancoceleste se dovesse partire Muriqi. Il Verona valuta Casale 10-12 milioni di euro, è disposto a cedere il giocatore in prestito, ma con obbligo di riscatto. Impegno che al momento la Lazio non può ancora assumere, mentre potrebbe prendere il giocatore in prestito secco, essendo Vavro uscito con questa formula.