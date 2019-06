Calciomercato Lecce: tutto fatto per Brayan Vera Ramirez, in settimana le firme

Il Lecce ha chiuso per il primo colpo di mercato della sua stagione: tutto fatto per il terzino colombiano Vera

Il Lecce piazza il primo colpo di mercato. Tutto fatto per Brayan Vera Ramirez. Il terzino colombiano, classe 1999, dovrebbe arrivare in Italia nei prossimi giorni, per sostenere le visite mediche con il club giallorosso e procedere alla firma sul contratto.

Dopo l’ufficialità del rinnovo del direttore sportivo Meluso, i pugliesi si sono messi subito al lavoro per rinforzare la squadra di Liverani ed evitare una stagione da comparsa nella massima serie.