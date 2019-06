Calciomercato Lecce, ds Meluso conferma 7-8 acquisti e qualche big! 

Fresco di rinnovo, il ds del Lecce, Mauro Meluso, ha parlato degli obiettivi di mercato dei salentini per il prossimo campionato di Serie A

Nella giornata di oggi, il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso, ha parlato del suo rinnovo di contratto con i salentini e degli obiettivi di mercato.

Ecco le sue parole: «Questa sera faremo una riunione con Liverani, parlerò dei miei contatti. Vogliamo prendere sette-otto giocatori, molto funzionali alla nuova categoria. È in arrivo Vera, abbiamo firmato con il club a cui appartiene il cartellino e aspettiamo il calciatore per le visite mediche. E affiancheremo un altro portiere a Vigorito e Bleve. Vogliamo prendere giovani. Farias? Qualche contatto c’è stato, è uno di quelli che stiamo seguendo. Ma non è l’unico. Qualche big c’è».