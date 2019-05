Calciomercato Lecce, La Mantia rinnova fino al 2022: è ufficiale 

L’attaccante del Lecce, Andrea La Mantia, ha rinnovato fino al 2022: è arrivato il comunicato ufficiale del club

Andrea La Mantia, protagonista della promozione del Lecce in Serie A, rimarrà in Salento anche in futuro, almeno fino al 2022.

Nella giornata di oggi è arrivata infatti l’ufficialità del suo rinnovo di contratto con i salentini. «L’U.S. Lecce comunica di aver prolungato il contratto del calciatore Andrea La Mantia, in scadenza al termine della stagione sportiva 2020/21, fino al 30 giugno 2022 con opzione 2023».