Calciomercato Lecce, Liverani: «Ci saranno 10 nuovi acquisti»

L’allenatore del Lecce, Liverani, ha parlato dei possibili acquisti dei salentini in Serie A assicurando che ci saranno 10 nuove pedine

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, e autore della doppia promozione dalla C alla A, ha parlato ai microfoni di Sky Sport ai margini dell’evento e del premio Football Leader.

Ecco le parole del tecnico dei salentini sul mercato del club e sui prossimi acquisti: «Vogliamo 10 pedine nuove. In rosa abbiamo 10/12 giocatori che sono quel punto interrogativo che sono la sorpresa di quest’anno. Sarà il campo a dire se io come allenatore e loro come giocatori saremmo all’altezza della Serie A. Io sto bene al Lecce. La grande opportunità, nel caso in cui dovesse arrivare, sarà la società a saperlo».