Calciomercato Lecce, in arrivo Lo Faso e Moreo dal Palermo: ma non solo

Calciomercato Lecce, due colpi a parametro zero Lo Faso e Moreo dal Palermo: intanto continua il pressing su Farias

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Lecce sta per chiudere due operazioni a parametro zero dal Palermo. Il calciomercato dei salentini entra nel vivo. Il primo è il trequartista Simone Lo Faso, mentre il secondo è Stefano Moreo. I salentini sfruttano il disastroso momento societario dei rosanero per rinforzare la propria rosa.

Intanto, sempre secondo l’esperto giornalista, il Lecce avrebbe aumentato il pressing su Farias per un’operazione di prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.