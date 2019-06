Calciomercato Lecce: obiettivo Tonelli per la difesa

Calciomercato Lecce: i pugliesi starebbero pensando a Lorenzo Tonelli per rinforzare la difesa, discorsi avviati con il Napoli

Il Lecce non vuole fare la figura della comparsa in Serie A. La squadra di Liverani si è conquistata duramente e a fatica la promozione e ora vuole lottare per rimanerci. Per questo motivo i pugliesi starebbero pensando di rinforzare la rosa con giocatori d’esperienza che giocano nella massima serie da tanti anni.

Dopo le voci su Silvestre (ne parliamo QUI), le ultime indiscrezioni rilanciate da Alfredo Pedullà su Sportitalia riportano di un forte interesse per Lorenzo Tonelli. Discorsi avviati tra Napoli e la società di Sticchi Damiani che sembra in netto vantaggio rispetto la concorrenza.