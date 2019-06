Calciomercato Lecce: sogno Burak Yilmaz, trattativa in corso

Il Lecce tenta il colpo grosso sul mercato: trattativa in corso per la stella della nazionale turca, Burak Yilmaz

Il Lecce vuole fare le cose in grande e non vivere una stagione da comparsa in Serie A. Per questo motivo Sticchi Damniani starebbe pensando di arricchire la rosa di Liverani con un profilo di assoluto valore. Stiamo parlando della stella della Nazionale turca, Burak Yilmaz.

Tutta la stampa turca è concorde: il Lecce ha messo le mani sul calciatore e i giochi sembrerebbero essere quasi al termine. Yilmaz, scadenza di contratto nel 2021, nella scorsa stagione ha realizzato 11 gol e 2 assist in 15 partite. Conferme arrivano anche dall’Italia tramite il noto esperto di calciomercato Pedullà.