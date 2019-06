Calciomercato Lecce: Sticchi Damiani apre a Dragowski

Il Lecce punta al portiere Dragowski per la prossima stagione: lo stesso presidente giallorosso ha aperto alla possibilità

Tornato alla Fiorentina dopo l’esperienza all’Empoli, Bartlomiej Dragowski non resterà in viola e il suo futuro lontano da Firenze è ormai scritto. Il polacco infatti non è propenso a rimanere facendo il secondo a Lafont. L’unico modo per trattenerlo è vendere il portierino francese, ipotesi attualmente assai improbabile.

Dopo la bella stagione in Toscana, tante squadre si sono interessate a Dragowski e una di queste è il Lecce. Il presidente salentino, Saverio Sticchi Damiani, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche della possibilità di vedere il polacco a Lecce: «Su Dragowski vediamo. Noi in porta adesso abbiamo Vigorito e per me gioca lui»