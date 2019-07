Calciomercato Lecce: svolta per Yilmaz, settimana decisiva per l’arrivo del turco

L’attaccante turco Burak Yilmaz potrebbe arrivare in settimana alla corte di Liverani: c’è la svolta nella trattativa

Il Lecce potrebbe finalmente abbracciare Burak Yilmaz. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club salentino avrebbe sbloccato la trattativa con il Besiktas per l’arrivo del nazionale turco a Lecce.

Il direttore sportivo giallorosso Meluso sta puntando sulla forte volontà dell’attaccante di mettersi in gioco in Italia e raggiungere la corte di Liverani. Questa potrebbe essere la settimana decisiva per l’arrivo di Yilmaz a Lecce.