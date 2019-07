Calciomercato Lecce, vicino l’accordo con Lapadula: ecco gli aggiornamenti sulla trattativa che potrebbe portare l’attaccante in Salento

Il Lecce sta provando ad allestire una squadra che possa raggiungere agilmente l’obiettivo stagionale, ovvero quello della permanenza in Serie A. Dopo l’arrivo ufficiale di Gabriel, si continua a lavorare per Gianluca Lapadula.

Secondo Gianluca Di Marzio, l’accordo tra Lecce e Genoa sarebbe molto vicino: domani il giorno buono per la chiusura della trattativa. Lapadula arriverebbe in Salento in prestito, con diritto di riscatto.