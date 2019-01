Il difensore centrale dell’Inter Joao Miranda ha chiesto la cessione. Ma per partire serve un’offerta tra gli 8 e i 10 milioni

Oltre al mercato in entrata, l’Inter è alle prese anche con quello in uscita. In settimana è previsto un incontro tra l’entourage di Joao Miranda e la dirigenza nerazzurra per discutere del futuro del brasiliano. Il difensore centrale, insieme ai suoi agenti, avrebbe chiesto la cessione per via del poco spazio trovato durante questo inizio di campionato. Marotta e Ausilio però non vorrebbero privarsi del classe ’84 nel mercato di gennaio, data la sua esperienza ed affidabilità.

Nel frattempo, dal Brasile è arrivata un’offerta di quattro milioni per il difensore da parte del Flamengo. L’Inter però non intende fare sconti: servirà una cifra tra gli 8 e i 10 milioni per lasciar partire il giocatore. Qualora Miranda trovi un club disposto a pagare quanto richiesto, a quel punto gli uomini di mercato nerazzurri si fionderanno su Andersen. L’obiettivo sarà quello di investire l’incasso del brasiliano in un prestito molto oneroso, con diritto di riscatto a fine anno.