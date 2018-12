L’attaccante del Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic, rinnova per un altro anno con la squadra militante in Mls – FOTO

Zlatan Ibrahimovic ha firmato il rinnovo contrattuale con i Los Angeles Galaxy per il 2019. L’attaccante svedese giocherà quindi in Mls anche per la prossima stagione. La notizia era tempo in circolazione, ma ora è arrivata l’ufficialità da parte dello stesso club californiano con una nota sul proprio sito ufficiale e su Twitter. Tramonta quindi la possibilità di vedere Ibra al Milan per anche solo un semestre. Il 37enne svedese avrà un incremento sostanziale dello stipendio rispetto al 2018 quando guadagnava 1.5 milioni di dollari. Ecco le sue prime parole dopo il rinnovo: «Sono qui per finire quello che ho cominciato l’anno scorso. Vuole dire portare a casa la Mls Cup».