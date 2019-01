Il Manchester United “fa spesa” in Serie A: dopo essersi raffreddata la pista Milenkovic, ora si punta tutto su Koulibaly e Skriniar

Dopo il licenziamento di José Mourinho, il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic non è più considerato un obiettivo del Manchester United. A tal punto, secondo quanto riportato da alcune fonti a ESPN FC, i Red Devils avrebbero virato su altri obiettivi in Serie A. Tra questi si punta a due difensori che giocano all’Inter e al Napoli, rispettivamente Milan Skriniar e Kalidou Koulibaly. Difficile che le due italiane possano lasciare i loro pupilli in questa sessine di mercato a campionato in corso. Più probabile quindi che il discorso riemergerà per giugno.