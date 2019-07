Calciomercato Milan: Andrè Silva tentato dal Southampton

Giampaolo lo aspetta in ritiro ma Andrè Silva potrebbe finire in Premier League: sulle sue tracce c’è il Southampton che offre 18 milioni

Andrè Silva è pronto a tornare a Milano e ricevere i benefici della cura Giampaolo. Il tecnico rossonero lo ritiene un giocatore funzionale al suo gioco, dove tutte le pedine devono svolgere diligentemente le consegne. Un giocatore tatticamente intelligente, baciato ovviamente da qualità tecniche sopra la media.

C’è un grosso ma come spiega la Gazzetta dello Sport. Da quanto risulta il Southampton si è messo sulle tracce del portoghese, con gli emissari del club biancorosso che avrebbero già recapitato un’offerta per il cartellino: 18 milioni più bonus nell’ambito di un prestito con diritto di riscatto. Offerta non molto soddisfacente per il Milan. Il club rossonero, da quanto filtra, parte da una valutazione di 25 milioni.