Calciomercato Milan, asse caldo con Parigi: Kouassi e Thiago Silva nel mirino

Milan-Paris Saint Germain, asse caldo di mercato? Leonardo guarda in casa rossonera per rinforzare la rosa. Ecco i nomi

Milano-Parigi, asse caldo di mercato? Secondo Tuttosport sì. Il Milan guarda in casa Psg e il Psg guarda in casa rossonera. Leonardo, infatti, potrebbe tornare alla carica per Donnarumma, Paquetà e Bennacer (che piace molto al City).

E il Milan? L’interesse per il giovane difensore Tanguy Kouassi è ormai risaputo. Non ancora 18enne, il centrale ha il contratto in scadenza il 30 giugno. In più il Diavolo avrebbe messo nel mirino altri due giovani talenti: il difensore Thimothée Pembele e l’attaccante Arnaud Kalimuendo. Talenti futuri, certo, ma anche campioni di oggi. Per questo motivo il club rossonero avrebbe fatto più che un pensiero su Thiago Silva. Il centrale brasiliano ha il contratto in scadenza e potrebbe arrivare a zero ma i ripetuti acciacchi e l’ingaggio stellare frenano l’entusiasmo del Milan.