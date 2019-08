Calciomercato Milan: Boban a Madrid, tutto su Correa ma c’è anche un piano B

Missione spagnola per Zvone Boban che vuole chiudere per Angel Correa. Dovesse fallire si virerebbe su James Rodriguez

Prima della sconfitta con l’Udinese il ds rossonero Massara aveva confermato che il Milan fosse al completo e non avrebbe avuto bisogno di ulteriori colpi. Chissà se dopo la rete di Becao avrà cambiato idea.

Come scrive il Corriere dello Sport, Boban tornerà alla carica con l’Atletico Madrid per Correa, ma farà visita anche al Real Madrid. L’idea è quella di capire i margini per un eventuale prestito di James Rodriguez, che resta ancora nei pensieri del Napoli negli ultimi giorni di mercato.