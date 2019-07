Calciomercato Milan: Borini piace in Premier League

Borini in uscita: il giocatore del Milan interessa a due squadre della Premier League. Ecco le novità di calciomercato

Fabio Borini non rientra nei piani del nuovo Milan di Giampaolo. Per il calciomercato rossonero uno dei nomi in uscita è proprio quello dell’esterno.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’ala avrebbe mercato in Premier League. Nello specifico, si registra un interessamento del Crystal Palace e della neopromossa Aston Villa. Da capire se si concretizzerà la cessione, dal momento che il Milan chiede 15 milioni per Borini.