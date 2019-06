Calciomercato Milan, necessario l’intervento a centrocampo: la situazione

Calciomercato Milan, l’annuncio dell’addio di Bakayoko apre il vuoto a centrocampo: la situazione

Un altro addio nel centrocampo del Milan: l’agente di Bakayoko ha confermato che il centrocampista francese ritornerà al Chelsea. A questo punto, i rossoneri dovranno intervenire sul calciomercato alla ricerca di centrocampisti.

L’addio di Bakayoko, si unisce infatti quelli di Bertolacci, Montolivo e Mauri. Nemmeno Biglia è sicuro della permanenza con un contratto in scadenza nel 2020 e le sirene argentine a richiamarlo in patria. Oltre all’ex Lazio, rimangono Paquetà, Bonaventura e Kessié non adattabili al ruolo di centrocampista centrale.