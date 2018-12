Calciomercato Milan, ciao Higuain: secondo Tuttosport quella contro la Spal potrebbe essere l’ultima del Pipita in rossonero

Potrebbe terminare dopo appena sei mesi l’avventura di Gonzalo Higuain con la maglia del Milan. Arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus, il Pipita ha raccolto appena cinque reti in Serie A con i rossoneri e non sembra essersi ambientato a Milano. E, secondo Tuttosport, quella contro la Spal in programma domani potrebbe essere l’ultima gara da milanista a San Siro per l’argentino: l’addio è tutt’altro che da escludere, il Chelsea del suo mentore Maurizio Sarri monitora la situazione…