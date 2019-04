Il Milan lavora anche sulle cessioni. Calciomercato Milan: i rossoneri pronti a cedere Bertolacci, Montolivo, Donnarumma, Strinic e Mauri

Non solo acquisti di prospettivi per il Milan di Leonardo e Maldini. In attesa di conoscere il futuro di Rino Gattuso, tecnico rossonero che potrebbe andare via anche in caso di piazzamento in Champions League, il Milan pensa al futuro e valuta anche alcune cessioni. Calciomercato Milan: sono già 5 le cessioni preventivate ma ne seguiranno anche altre. Il Milan, secondo calciomercato.com, ha già tagliato dalla rosa della prossima stagione i vari Antonio Donnarumma, Andrea Bertolacci, Riccardo Montolivo, José Mauri e Ivan Strinic. Questi 5 calciatori sono destinati a lasciare il Milan nella prossima stagione.

La comunicazione in questi giorni è arrivata con tanto di conferma. Andrà via Andrea Bertolacci, idea dell’Udinese ma attenzione anche al Genoa e ad altri club della nostra Serie A. Stesso destino per Riccardo Montolivo, destinato a lasciare il Milan a parametro zero. Andrà via anche José Mauri, centrocampista classe ’96 che ha trovato poco spazio e andrà a giocare con maggiore continuità (sarà cessione a titolo definitivo, non rientra più nei piani del Milan). Ai saluti anche Ivan Strinic e il terzo portiere Antonio Donnarumma. Possibili i rinnovi per Zapata e Abate.