Calciomercato Milan, domani incontro con il Real Madrid: ecco i nomi sul taccuino della nuova dirigenza rossonera

Il nuovo Milan comincia a lavorare, ancora sottotraccia. Secondo Gianluca Di Marzio, domani sarebbe in programma un blitz a Madrid per incontrare i dirigenti del Real, ufficialmente per un incontro istituzionale.

Ma sono diversi i nomi sul taccuino rossonero: Dani Ceballos, funambolico centrocampista della Spagna Under 21, Marcos Llorente, vicino all’Atletico Madrid. Ma anche gli attaccanti Mariano Diaz, e il giovane norvegese Martin Ødegaard.