Milan, Elliott stanzia 100 milioni per il mercato: gli obiettivi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan, Elliott stanzia 100 milioni per l’estate. Tutti gli obiettivi dei rossoneri per rinforzare la rosa

Il Milan vuole continuare asd investire e il fondo Elliott stanzierà per l’estate ben 100 milioni per il mercato. Aria fresca per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati e puntare su un mix di giovani ed esperti come è stata l’idea sino ad ora dei rossoneri.

Diversi i nomi in ballo soprattutto per la fase offensiva. Spunta a sorpresa il nome dell’attaccante Ekitike del Reims. Oltre a lui piace l’esterno del Tottenham Bergwijn. In difesa sempre Botman in cima alla lista, così come Renato Sanches per il centrocampo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.