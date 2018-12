Esonero Gattuso, torna in bilico il tecnico del Milan

Esonero Gattuso, possibili novità sulla panchina rossonera dopo Milan-Olympiacos: ultime notizie e possibili sostituti

Milan-Olympiacos è terminata 3-1, rossoneri fuori dall’Europa League: torna a traballare la panchina di Gennaro Gattuso. Una serata disastrosa per Gonzalo Higuain e compagni, che terminano anzitempo il cammino europeo nonostante un girone decisamente abbordabile. E Ringhio torna in bilico, con le voce sull’esonero già circolate nelle scorse settimane. Molto dipenderà dalla volontà di Elliott, che ha sempre riposto fiducia nel tecnico, e del nuovo ad Gazidis. Ricordiamo che già in passato sono stati accostati alla panchina del Milan numerosi profili: da Antonio Conte a Arsene Wenger, passando per Paulo Sousa e Roberto Donadoni. Esonero Gattuso, attesi aggiornamenti…