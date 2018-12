Calciomercato Milan, è fatta per Muriel. Gattuso: «Ne abbiamo parlato»

Conferme dall’allenatore del Milan Gattuso, è fatta per Muriel al Milan: «Può giocare da esterno o da seconda punta».

Il Milan ha praticamente definito l’acquisto dal Siviglia di Luis Muriel. L’attaccante colombiano lascerà il Siviglia a gennaio e i rossoneri sembrano ormai averla spuntata sulla Fiorentina, altro club interessato al giocatore. Secondo l’agenzia di stampa spagnola ‘Efe’, la trattativa fra i rossoneri e gli andalusi starebbe procedendo molto bene e una conferma indiretta che si attenda soltanto l’ufficialità è arrivata per bocca del tecnico Gennaro Gattuso, intervenuto sul tema ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo Milan-SPAL.

«Muriel? Non so se l’abbiamo preso, ma ne abbiamo parlato. – ha dichiarato il tecnico – Come per altri calciatori. Come ruolo può giocare sia da esterno che da seconda punta, l’importante è che attacchi la porta avversaria». Parole importanti quelle dell’allenatore del Milan, che confermano che manca ormai pochissimo all’ufficialità. Muriel, che quest’anno ha giocato solo 6 gare nella Liga, segnando un gol, ha già giocato in Serie A con le maglie di Lecce, Udinese e Sampdoria, collezionando complessivamente 165 presenze e 43 gol in Serie A. Il Milan lo prenderà in prestito con diritto di riscatto, e ora si attende l’annuncio ufficiale per il ritorno del giocatore in Italia.

