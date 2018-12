Muriel tra Milan e Fiorentina: Luis ha una preferenza

Milan e Fiorentina sulle tracce di Luis Muriel. Il giocatore vuole lasciare il Siviglia per tornare in Italia: le ultimissime

Luis Muriel torna in Italia? L’attaccante del Siviglia non è un titolatissimo della formazione spagnola che sta sorprendendo nella Liga spagnola e potrebbe fare le valigie nel corso della sessione invernale del calciomercato. Il colombiano ex Sampdoria e Udinese ha dato mandato al suo agente, Alessandro Lucci, di trovargli una nuova sistemazione in Italia. Luis ha disputato delle ottime stagioni in Serie A e potrebbe tornare in massima serie dopo l’esperienza spagnola al Siviglia. Sulle tracce del calciatore colombiano ci sono due club: Milan e Fiorentina.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Marca, il calciatore del Siviglia è pronto a partire e avrebbe espresso la sua preferenza: il colombiano preferirebbe il Milan alla Fiorentina. Il Siviglia avrebbe fissato il prezzo del cartellino a dodici milioni di euro, cifra che i rossoneri sembrano disposti a spendere in questo mercato di gennaio. Sfumato Ibrahimovic e sfumato anche Quagliarella (entrambi hanno rinnovato con i rispettivi club), il Milan è pronto a lanciare l’assalto all’attaccante colombiano Luis Muriel. La società rossonera punta al prestito con obbligo di riscatto per convincere il Siviglia e per battere la concorrenza della Fiorentina.