Calciomercato Milan, Gazidis detta la linea: «Nessun top player»

L’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, ha dettato la linea per il calciomercato estivo dei rossoneri

Nel corso dell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, ha fatto il punto sul Milan del futuro dettano la linea per il calciomercato estivo: «Ci sarà il giusto bilanciamento tra giovani di qualità e giocatori che abbiano leadership ed esperienza. Ma la nostra strategia non è investire in giocatori Top o che lo sono già stati, ma in chi può diventarlo con la nostra maglia».

«Non bruceremo i nostri fondi per una sola stagione nel presente, ma vogliamo costruirci il futuro: una generazione di calciatori forti che crescano velocemente insieme al club. Gente che abbia entusiasmo e sia pronta alla sfida».