Calciomercato Milan, i rossoneri bussano alla Juve per la difesa

Calciomercato Milan, i rossoneri bussano alla porta della Juventus per un difensore a gennaio: due i nomi nel mirino

Il Milan, nonostante l’avvicendamento tra Giampaolo e Pioli in panchina, fatica a risollevarsi in campionato. E così, secondo Il Corriere della Sera, i dirigenti rossoneri avrebbero pronto un piano d’emergenza.

Oggetto di valutazione, infatti, qualche rinforzo già a gennaio. A partire da un elemento affidabile per la difesa, motivo per cui si sarebbe già bussato alla porta della Juventus. Con il Milan che pensa ad uno tra Rugani e Demiral. Ma i bianconeri sparano alto: la richiesta, in entrambi i casi, partirebbe da 40 milioni.