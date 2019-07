Calciomercato Milan, il Wolverhampton ha presentato l’offerta per Patrick Cutrone, ma ecco quanto chiedono i rossoneri

Se ne era parlato negli ultimi giorni: Patrick Cutrone piace molto al Wolverhampton. Oggi, come riporta Sky Sport, per la punta del Milan sarebbe arrivata un’offerta interessante. Sul piatto ci sarebbero infatti 18 milioni più eventuali bonus volti a far approdare il giocatore in Premier League.

Come riportato già da Nicolò Schira, tuttavia, i rossoneri chiedono ben 30 milioni per il numero 63. Il giocatore, inoltre, non sarebbe molto attratto dalla prospettiva: il suo futuro sarebbe legato solo ad un club di primo livello.