Cutrone Wolverhampton: le ultime sul destino della punta del Milan

Milan, che ne sarà di Cutrone? Interessamento del Wolverhampton per il numero 63: le sensazioni del giocatore

Patrick Cutrone, il tuo futuro è in bilico da tempo. L’attaccante del Milan potrebbe partire in estate: nelle ultime ore è emerso un interessamento del Wolverhampton.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira (Gazzetta dello Sport), Cutrone non sarebbe particolarmente entusiasta della destinazione: il giocatore, come è noto, preferirebbe restare al Milan. Lascerebbe Milano solo per una squadra di prima fascia.