Lacroix bocciato: il Milan a caccia di un difensore

Milan: risposta negativa per Lacroix del Sion, il giocatore al momento non interessa ai rossoneri. Nelle ultime ore di mercato possibile caccia ad un altro difensore

Niente da fare: salta il passaggio di Leo Lacroix al Milan. Il difensore svizzero, attualmente in forza al Sion, era stato proposto nelle scorse ore ai rossoneri, che alla fine però avrebbero deciso di dire no, come riportato in esclusiva dalla redazione di calcionews24.com, perché non pienamente convinti dal suo ingaggio. A questo punto difficilmente i rossoneri riusciranno a tornare in tempo sul mercato per un altro difensore, ma non sono esclusi colpi di scena in queste ultime ore della sessione estiva di calciomercato. Seguono aggiornamenti.

A cura di: Massimo Balsamo | @Massimo_Bals