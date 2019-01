Milan, Maldini Junior cambia squadra: andrà al Gozzano

Christian Maldini, figlio del celebre Paolo Maldini del Milan, dopo la breve avventura col Pro Piacenza, ripartirà dal Gozzano

Nuova avventura in vista per Christian Maldini. Il figlio di Paolo Maldini, attuale direttore sviluppo strategico area sport del Milan, è pronto per una nuova avventura in Serie C. Il difensore centrale del Pro Piacenza, dopo la difficile situazione in seno al club emiliano, sta infatti per dire addio alla squadra emiliana per approdare al Gozzano. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità del suo acquisto da parte della società, attualmente tredicesima nel girone A di Serie C. Maldini Junior si appresta quindi a lasciare i rossoneri dopo soli sei mesi, contraddistinti da 12 presenze e una rete, realizzata all’esordio di campionato. Christian Maldini avrà l’opportunità di tornare in campo a breve e nei giorni scorsi ha già iniziato ad allenarsi con la sua nuova squadra.