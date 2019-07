Calciomercato Milan: nessuno vuole pagare la clausola di Suso

Suso potrebbe rimanere al Milan almeno per un’altra stagione: nessuna offerta è arrivata in sede. Il pagamento della clausola rimane un miraggio

Al pari di Donnarumma, il futuro di Suso al Milan continua a essere un’incognita. Nessuna offerta ufficiale per l’esterno di Cadice, solo qualche timido interessamento. La posizione del club rossonero è chiara: in caso di offerte il giocatore partirà. Non a qualunque cifra perché nel contratto di Suso con i rossoneri è presente una clausola rescissoria da 38 milioni che il club vorrebbe venisse pagata.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non si vedono all’orizzonte delle possibili pretendenti disposte a pagare i 38 milioni richiesti dai rossoneri. Il pagamento della clausola, insomma, resta un miraggio.