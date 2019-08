Calciomercato Milan, non solo Correa: le due alternative sulla trequarti

Calciomercato Milan, non c’è soltanto Correa nel mirino: il club rossonero ha due alternative all’argentino sulla trequarti

Il Milan soppesa la situazione Suso e, intanto, cerca un trequartista. Lo scenario è noto da tempo e la priorità in casa rossonera è Correa. Maldini, come riporta Tuttosport, ha da tempo l’accordo col giocatore sulla base di un contratto da 3,5 milioni per cinque anni. Ma i colchoneros hanno alzato un muro sulla valutazione: 55 milioni, ben oltre i 45 offerti al massimo dai rossoneri.

Per questo i dirigenti del Diavolo valutano delle soluzioni alternative. E l’ultima idea in ordine di tempo si chiama Ante Rebic, per il quale la richiesta dell’Eintracht è di 40 milioni di euro. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, invece, i fari del Milan sono puntati soprattutto su Dani Olmo: il talento spagnolo potrebbe lasciare la Dinamo Zagabria per circa 25 milioni.