Calciomercato Milan: obiettivo Moro per il centrocampo

Il Milan starebbe pensando a Nikola Moro, classe 1998, centrocampista della Dinamo Zagabria e della Nazionale croata Under 21

Non solo Torreira, la cui trattativa è tutta da impostare e si preannuncia in salita, il Milan starebbe pensando anche a Nikola Moro per il centrocampo. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il Cfo Boban conosce a menadito le qualità di Moro e l’avrebbe consigliato a Giampaolo e Maldini.

Moro gioca prevalentemente davanti alla difesa ma si adatta anche da mezz’ala, ha tecnico e fisico e potrebbe essere il naturale piano B dovesse saltare Torreira.