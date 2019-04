Il Milan tra le possibili pretendendi di Lorenzo Insigne: i rossoneri metterebbero sul piatto per l’attaccante del Napoli cash più il cartellino di Suso

Potrebbe essere questa una settimana decisiva per meglio comprendere il futuro di Lorenzo Insigne: è atteso infatti a Napoli l’agente Mino Raiola, che dovrà parlare con la società azzurra delle grane riguardanti l’attaccante. Negli ultimi tempi, tra contestazioni da parte del pubblico ed un rapporto che pare in parte compromesso con Carlo Ancelotti, si sono motiplicate le voci di addio di Insigne, così come le eventuali offerte (l’ultima dell’Atletico Madrid). Tra le possibili acquirenti del giocatore partenopeo, scrive stamane Il Mattino, spunterebbe anche il Milan, alla ricerca di un attaccante di livello specie in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Sul piatto per Insigne i rossoneri metterebbero circa 40 milioni di euro più una contropartita (con ogni probabilità Suso), anche se la richiesta napoletana da 100 milioni di euro pare ancora effettivamente lontana dall’essere pareggiata. Gli azzurri rifletteranno comunque con attenzione sulla possibilità di cedere il proprio capitano: l’ipotesi, stando alle indiscrezioni, prenderebbe giorno dopo giorno sempre più corpo considerato il momento davvero difficile che starebbe vivendo il giocatore.