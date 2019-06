Calciomercato Milan: pressing forte su Praet, sarà il nuovo regista?

Il Milan si muove per rinforzare il centrocampo e dopo il colpo Krunic starebbe pensando a Denis Praet della Samp

Per il centrocampo del nuovo Milan di Giampaolo, i rossoneri hanno già bloccato Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco è un pupillo dell’ex tecnico della Samp, tanto quanto Denis Praet nuovo obiettivo del Diavolo.

Da giorni si parla di un interessamento concreto del Milan per il belga che rappresenta l’ideale rinforzo per il 4-3-1-2 del nuovo allenatore rossonero. Praet infatti, come scrive anche il Corriere dello Sport di oggi, può giocare sia da mezzala che da regista davanti alla difesa, un ruolo che spesso ha interpretato nell’ultima stagione in maglia blucerchiata. I rossoneri vorrebbero piazzare il doppio colpo portando a Milano anche Joachim Andersen. Costo dell’operazione? 50 milioni.