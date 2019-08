Calciomercato Milan, pronte due alternative se salta la pista Correa

Calciomercato Milan, i dirigenti rossoneri pronti a vagliare due strade alternative nel caso si arrivi alla rottura per Correa

Si fa sempre più intricata, per il Milan, la strada che conduce a Correa. E, a conferma di come i rapporti con l’Atletico Madrid si siano raffreddati, secondo Tuttosport i vertici rossoneri starebbero concretamente valutando le alternative.

Un nome su tutti è quello che conduce a Depay, già accostato in passato al Milan e sul quale il Lione ha messo una taglia da 40 milioni di euro. In seconda battuta, resta in piedi anche l’ipotesi Everton. Ma ora il tempo inizia a stringere.