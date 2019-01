Bellanova saluta il Milan: va al Bordeaux

Futuro in Ligue 1 per Raoul Bellanova, talento della Primavera del Milan: il 19enne sarà un nuovo calciatore del Bordeaux

Possibile cessione a sorpresa per il Milan. Secondo quanto riporta la stampa francese, il giovane Raoul Bellanova è ad un passo dal Bordeaux: considerato uno dei talenti più promettenti del settore giovanile rossonero, il 19enne sarà un nuovo calciatore dei Girondini.

L’Equipe sottolinea che la sua famiglia è stata a Bordeaux due settimane fa per assistere a una partita con Hugo Varela, nuovo patron del club di Ligue 1. Domani è in programma un summit tra i due club per finalizzare l’operazione. Un colpo in prospettiva per la società transalpina, che ha superato la concorrenza di Juventus e Manchester City per il laterale destro.