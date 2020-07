Calciomercato Milan, Rebic ha convinto: intesa con l’Eintracht Francoforte

Calciomercato Milan: i rossoneri vogliono riscattare Rebic e avrebbero raggiunto un’intesa di massima con l’Eintracht Francoforte

Ante Rebic si è preso il Milan. Dopo esser stato un oggetto misterioso per metà stagione, da gennaio il croato è esploso diventando un punto fermo di Pioli e un beniamino dei tifosi rossoneri. Il croato ha messo a segno 10 gol in campionato e uno in Coppa Italia, primo milanista in stagione ad arrivare in doppia cifra. E adesso il Milan vuole anticipare i tempi per riscattarlo dall’Eintracht Francoforte.

Come riportato da Calciomercato.com, la società rossonera sta trattando da diverse settimane con Bobic, direttore sportivo del club tedesco. E se Rebic ha convinto il Milan, André Silva ha convinto in Germania. E così le due società stanno lavorando per anticipare i rispettivi riscatti fissati per il 2021. Tra le due squadre rossonere ci sarebbe un’intesa di massima per il croato, sulla base di 25 milioni di euro. Milan e Eintracht starebbero trattando anche con la Fiorentina: in ballo la percentuale (attualmente fissata al 50%) da corrispondere al club viola.