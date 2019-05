Calciomercato Milan, si sfoglia la margherita per rinforzare il centrocampo

Calciomercato Milan, Leonardo sfoglia la margherita per rinforzare il centrocampo: obiettivo Sensi, sogno Milinkovic-Savic

L’estate si avvicina, e con essa la sempre attesa sessione del calciomercato. Attesa soprattutto dal Milan, che – a prescindere dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League – dovrà rivoluzionare buona parte del centrocampo. Scontati gli addii di Bertolacci, Montolivo e José Mauri, quantomeno in bilico Bakayoko e Biglia.

Ecco, allora, che la lista di Leonardo per i rinforzi in mediana è piuttosto corposa. E parte dai nomi di Sensi e Duncan dal Sassuolo, forse poco esaltanti ma funzionali e alla portata. Molto più del sogno Milinkovic-Savic, per il quale si potrà comunque provare a lavorare, a differenza di quel Barella che sembra ormai ad un passo dall’Inter. Difficile arrivare a Pellegrini, percorribile invece la strada che porta ad un Diawara in uscita dal Napoli.