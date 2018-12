Rodrigo Dourado, nome nuovo per il centrocampo del Milan: i dettagli

Calciomercato Milan, spunta Rodrigo Dourado per la mediana: Leonardo sul classe 1994 dell’Internacional Porto Alegre, le ultime

E’ tutto fatto per Lucas Paquetà, prenotato dal Flamengo per 35 milioni di euro, ma il Milan non ha intenzione di fermarsi qui. La dirigenza rossonera sta monitorando diversi profili in vista della sessione di mercato di gennaio e spunta un nome nuovo: come riporta Sport Mediaset, Leonardo e Maldini stanno pensando a Rodrigo Dourado.

Brasiliano classe 1994, il centrocampista ha raccolto 33 presenze ed una rete con la maglia dell’Internacional de Porto Alegre ed è pronto per sbarcare in Europa: il valore del suo cartellino si aggira attorno ai 15 milioni di euro, con Leonardo che potrebbe sfruttare il fattore Gilmar Veloz, agente del calciatore e suo grande conoscente.